Die italienische Staatsanwaltschaft hat Berufung gegen die Freilassung der "Sea Watch 3"-Kapitänin Rackete eingelegt.

Dies bestätigte Racketes Anwalt der Deutschen Presse-Agentur. Die Staatsanwaltschaft im sizilanischen Agrigent hatte die Berufung bereits am Montag angekündigt.



Gegen Rackete wird wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Widerstandes gegen ein Polizeischiff ermittelt. Morgen soll sie erneut vernommen werden. Die Kapitänin hatte die "Sea Watch 3" Ende Juni trotz eines Verbots in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gesteuert und rund 40 aus dem Meer gerettete Migranten an Land gebracht. Anschließend war sie vorübergehend festgenommen worden.