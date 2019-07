Die Kapitänin der deutschen Hilfsorganisation "Sea-Watch", Rackete, will juristisch gegen Italiens Innenminister Salvini vorgehen. Einer ihrer Anwälte sagte einem italienischen Radiosender, er habe eine Klage wegen Verleumdung und übler Nachrede vorbereitet.

Es sei wegen der schieren Menge nicht leicht gewesen, sämtliche Äußerungen gegen die Kapitänin und ihre Organisation zusammenzutragen. Salvini reagierte bereits auf Twitter und bezeichnete Rackete als "reiche und verwöhnte deutsche Kommunistin".



Das Schiff von "Seawatch" war unter dem Kommando von Rackete trotz Verbots in den Hafen von Lampedusa eingelaufen. An Bord befanden sich 40 Flüchtlinge und Migranten. Nach dreitägigem Hausarrest befindet sich Rackete derzeit an einem geheimen Ort und wartet auf weitere gerichtliche Vernehmungen.