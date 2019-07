Die deutsche Kapitänin Rackete hält sich nach Aufhebung ihres Hausarrestes offenbar weiterhin in Italien auf.

Sie sei an einem sicheren Ort, sagte der Sprecher der Hilfsorganisation "Sea-Watch", Neugebauer, der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten verschiedene Nachrichtenagenturen gemeldet, Rackete habe Italien bereits verlassen. Am kommenden Dienstag muss sie erneut vor Gericht in Agrigent erscheinen. Eine Untersuchungsrichterin hatte gestern den Hausarrest aufgehoben und erklärt, die Kapitänin habe nur ihre Pflicht erfüllt, Menschenleben zu schützen. Der italienische Innenminister Salvini äußerte sich verärgert über die Entscheidung.



Die Kapitänin hatte mit dem Schiff "Sea-Watch 3" am Wochenende trotz eines Verbots im Hafen der italienischen Insel Lampedusa angelegt, um 40 aus dem Meer gerettete Migranten an Land zu bringen.