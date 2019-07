Die "Sea-Watch-3" Kapitänin Rackete will juristisch gegen Italiens Innenminister Salvini vorgehen.

Einer ihrer Anwälte sagte einem italienischen Radiosender, er habe eine Klage wegen Verleumdung und übler Nachrede vorbereitet. Salvini reagierte bereits auf Twitter und bezeichnete Rackete als - so wörtlich - reiche und verwöhnte deutsche Kommunistin. In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" erhob Rackete Vorwürfe gegen die Bundesregierung. Während ihres Rettungseinsatzes habe sie den Eindruck gehabt, dass auf nationaler und internationaler Ebene niemand habe helfen wollen. Deutsche Kommunen wären zwar dazu bereit gewesen, Migranten von der "Sea-Watch-3" aufzunehmen. Dies scheiterte dann aber an Bundesinnenminister Seehofer, der offenbar keine Lust gehabt habe, die Angebote der Städte anzunehmen.



In einem Gespräch mit dem ARD-Magazin "Panorama" ergänzte die 31-Jährige, dass ihr die libysche Küstenwache vorgeschlagen habe, im Hafen von Tripolis anzulegen. Dies sei aber unter keinen Umständen in Frage gekommen, da Tripolis kein sicherer Hafen sei und Libyen ein Bürgerkriegsland. Vor diesem Hintergrund stehe sie zu ihrer Entscheidung, den italienischen Hafen Lampedusa angesteuert zu haben.