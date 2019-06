In Deutschland sind erste Solidaritätsaktionen für die Sea-Watch-3-Kapitänin Carola Rackete angelaufen.

Außerdem brachten zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Politik und der Zivilgesellschaft ihre Verbundheiten mit der 31-Jährigen zum Ausdruck. Nachdem sie entgegen den Bestimmungen der italienischen Regierung ihr Seenotrettungsschiff mit Flüchtlingen an Bord nach Lampedusa gesteuert hatte, wurde sie festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Ihr drohen Geld- und Haftstrafen.



Die Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf kündigten Spendenaktionen an. Sollte es eine strafrechtliche Verfolgung geben, werden man wie im letzten Jahr Geld für die anfallenden Rechtskosten und Ausgaben der Lebensretter sammeln, twitterte Heufer-Umlauf. Böhmermann erklärte, im vergangenen Jahr seien innerhalb weniger Tage knapp 500.000 Euro für die Verteidigung des Lifeline-Schiffsführers Claus-Peter Reisch auf Malta zusammengekommen: "Dieses Mal sagen wir mal vorher Bescheid: Bei Strafverfolgung regnet es harte Powereuros für die Lebensretter im Mittelmeer."

Schiffsführer Reisch: "Ich wünsche Dir viel Kraft."

Die Bürgerbewegung Campact nannte Racketes Entscheidungen mutig. Die unmenschliche Blockade von Rettungsschiffen müsse aufhören, forderte sie und äußerte "volle Solidarität mit der Sea Watch-Crew". Reisch schrieb via Soziale Medien an die 31-Jährigen: "Ich wünsche Dir viel Kraft. Es stehen so viele hinter Dir und Deinen Entscheidungen für die Menschen in Not!"



Viele Solidaritätsbekundungen kommen auch aus der Politik. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, Jamila Schäfer, meinte, dafür dass Rackete Gerettete aus dem Mittelmeer in Sicherheit gebracht habe, verdiene sie Respekt. Parteichef Robert Habeck sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der eigentliche Skandal sei das Ertrinken im Mittelmeer und die fehlenden legalen Fluchtwege.

"Jede Zeit hat ihre Held*innen, ich verneige mich vor dieser Kapitänin"

Die Linken-Abgeordnete Anke Domscheit-Berg twitterte, jede Zeit habe ihre Heldinnen und Helden, sie verneige sich vor dieser Kapitänin, die ein Bollwerk der Menschlichkeit darstelle. Aus Sicht der Linken-Europaabgeordneten Özlem Demirel gehört Rackete nicht hinter Gitter, sondern verdient einen Orden für ihre Courage.



SPD-Vize Ralf Stegner forderte "politische Unterstützung" für die junge Frau. Europa sei eine Werteunion und ein Kontinent der Hoffnung. "Das Mittelmeer darf kein Friedhof sein." Bundesaußenminister Maas betonte ebenfalls, Seenotrettung dürfe nicht kriminalisiert werden. Es sei an der italienischen Justiz, die Vorwürfe schnell zu klären. Menschenleben zu retten, sei eine humanitäre Verpflichtung. Auch Luxemburgs Außenminister Asselborn äußerte sich auf Facebook in diese Richtung, die Kapitänin habe sich in der Pflicht befunden, 40 Migranten nach Lampedusa zu bringen. Menschenleben zu retten, sollte niemals ein Verbrechen sein.

"Das Mittelmeer darf kein Friedhof sein."

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, nannte Racketes Festnahme "eine Schande für Europa".



Die italienische Staatsanwaltschaft wirft Rackete Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Verletzung des Seerechts vor; das Schiff wurde beschlagnahmt. Nach italienischen Medienberichten drohen ihr bis zu zehn Jahre Haft. Die 42 Flüchtlinge an Bord der "Sea Watch 3" konnten an Land gehen. Fünf Länder, darunter Deutschland, haben sich bereit erklärt, die Menschen aufzunehmen.



In einem Gespräch mit "Spiegel online" hatte Rackete selbst gestern erklärt, sie sei bereit, die Konsequenzen zu tragen. Wenn sie die Gerichte nicht freisprechen würden, würden es die Geschichtsbücher tun.