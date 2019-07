Die Kapitänin der "Sea-Watch 3", Rackete, steht zu ihrer Entscheidung, den Hafen in Lampedusa ohne Erlaubnis angesteuert zu haben. Sie habe keine Wahl gehabt, sagte sie. Von der Bundesregierung hat sich die Kapitänin während ihres Rettungseinsatzes im Stich gelassen gefühlt.

Sie habe den Eindruck gehabt, dass auf nationaler und internationaler Ebene niemand habe helfen wollen, sagte Rackete dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Deutsche Kommunen hätten zwar angeboten, Migranten von der "Sea-Watch-3" aufzunehmen. Dies scheiterte dann aber an Bundesinnenminister Seehofer, der offenbar keine Lust gehabt habe, die Angebote der Städte anzunehmen.



Im Interview mit dem ARD-Magazin "Panorama" ergänzte die 31-Jährige, dass die libysche Küstenwache angeboten habe, im Hafen von Tripolis anzulegen. Dies sei aber unter keinen Umständen in Frage gekommen, da Tripolis kein sicherer Hafen sei und Libyen ein Bürgerkriegsland.



Rackete kritisierte auch Seehofers Amtskollegen Salvini. Seine Art, sich auszudrücken, sei respektlos, für einen Spitzenpolitiker sei das nicht angemessen, so die 31-Jährige.



Salvini hatte Rackete auf Facebook eine "reiche und verwöhnte deutsche Kommunistin" genannt. Racketes Anwalt hat angekündigt, juristisch gegen Salvini vorzugehen: Man bereite eine Klage wegen Verleumdung und übler Nachrede vor.