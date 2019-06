Die Festnahme der "Sea Watch 3"-Kapitänin, Rackete, in Italien hat in Deutschland für Empörung gesorgt.

Außenminister Maas twitterte, Seenotrettung sei eine humanitäre Verpflichtung und dürfe nicht kriminalisiert werden. Die Fernsehmoderatoren Böhmermann und Heufer-Umlauf riefen zu Spenden für die Seenotretter auf. In einem Youtube-Video bezeichneten sie die Reaktion der italienischen Politik auf die Geschehnisse vor Lampedusa als "unmenschlich, kaltblütig und skrupellos".



Rackete hatte in der Nacht zu Samstag trotz eines Verbots mit der "Sea Watch 3" und 40 Migranten an Bord im Hafen von Lampedusa angelegt. Das Schiff wurde beschlagnahmt, Rackete festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Verletzung des Seerechts vor. Der italienische Innenminister Salvini bezeichnete sie als Kriminelle.