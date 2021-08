Die "Sea-Watch 3" darf mit mehr als 250 aus dem Mittelmeer geretteten Migranten an Bord in Italien anlegen.

Das Schiff sei auf dem Weg ins sizilianische Trapani, schrieben die deutschen Betreiber per Twitter. Die "Sea-Watch 3" hatte die Menschen am vergangenen Wochenende bei mehreren Einsätzen aufgenommen und seitdem nach einem Hafen zum Anlaufen gesucht.



Die von SOS Méditerranée betriebene "Ocean Viking" wartet dagegen noch auf eine entsprechende Zuweisung. Sie hat rund 550 Gerettete an Bord.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.