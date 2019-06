Im Zusammenhang mit der Festnahme der "Sea-Watch"-Kapitänin Rackete hat Bundespräsident Steinmeier deutliche Kritik an Italien geübt.

Von einem EU-Land wie Italien, das auch noch zu den Gründungsmitgliedern der Gemeinschaft gehöre, könne man einen anderen Umgang mit einem solchen Fall erwarten, sagte Steinmeier im ZDF. Wer Menschenleben rette, könne kein Verbrecher sein, so der Bundespräsident. Der 31-jährigen Kapitänin drohen in Italien bis zu zehn Jahre Gefängnis.

Frankreich kritisiert "Strategie der Hysterisierung"

Kritik an dem Verhalten Italiens kam auch aus Frankreich. Eine Regierungssprecherin erklärte, es sei bedauerlich, dass der italienische Innenminister Salvini eine Strategie der Hysterisierung verfolge. Es müsse daran erinnert werden, dass das Land von der Europäischen Union eine Milliarde Euro erhalten habe, um die Flüchtlingskrise zu bewältigen.



Rackete rechtfertigte ihr Vorgehen mit einer hoffnungslosen Situation an Bord. Die Zeitung "Corriere della Sera" berichtet über eine Stellungnahme ihrer Anwälte, wonach sie erschöpfte Menschen habe an Land bringen wollen und nach eigenen Angaben Angst gehabt hatte, dass es sonst Selbstmorde hätte geben können. Dass die 31-Jährige dabei auch ein Polizeiboot rammte, sei versehentlich geschehen.



Rackete hatte das Rettungsschiff mit 40 Migranten in der Nacht zu Samstag trotz Verbots im Hafen von Lampedusa angelegt. Ihr droht in Italien nun eine Gefängnisstrafe.