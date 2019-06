In den Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen des Rettungsschiffs "Sea-Watch 3" hat sich die EU eingeschaltet.

Flüchtlingskommissar Avramopoulos sagte, man arbeite mit mehreren Mitgliedstaaten an einer Verteilung der Migranten. Der italienische Innenminister Salvini hatte erklärt, die Menschen dürften das Schiff nur verlassen, wenn die Niederlande oder Deutschland sie aufnehmen. Die "Sea-Watch" fährt unter niederländischer Flagge, die Rettungsorganisation hat ihren Sitz in Deutschland.



An Bord befinden sich 42 Migranten und 22 Besatzungsmitglieder. Trotz eines Verbots hatte das Schiff gestern Kurs auf die italienischen Hoheitsgewässer genommen und liegt nun vor der Insel Lampedusa.