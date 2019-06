Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat zur Aufnahme von Migranten von dem vor Lampedusa blockierten Schiff "Sea-Watch 3" aufgerufen.

Den Menschen müsse ermöglicht werden, einen sicheren Hafen anzulaufen, heißt es in einer heute verbreiteten Mitteilung. Das Schiff der deutschen Hilfsorganisation harrt seit Tagen unweit von Lampedusa aus und darf in Italien nicht anlegen. Am Wochenende konnten zehn Passagiere die "Sea-Watch 3" unter anderem aus medizinischen Gründen verlassen.



Seit Antritt der populistischen Regierung in Rom vor einem Jahr hat es nach Rettungseinsätzen mehrfach Blockaden von Schiffen gegeben.