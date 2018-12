Das deutsche Schiff "Sea-Watch 3" sucht nach einem Aufnahmeland für 32 im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge.

Diese seien am Samstag an Bord genommen worden, teilte die Berliner Organisation "Sea-Watch" mit. Die Flüchtlinge seien vor dem Ertrinken gerettet worden. Man hoffe dringend auf eine rasche Lösung. Die fünf Länder Italien, Malta, Spanien, die Niederlande und Deutschland weigerten sich bislang, die Geretteten aufzunehmen. "Sea-Watch" appellierte auch an Bundesinnenminister Seehofer, eine Aufnahme zu ermöglichen. Sobald eine Zusage aus Deutschland vorliege, könnten die Menschen in Malta an Land gebracht werden.