Die italienische Justiz hat ihre Entscheidung über das weitere Vorgehen gegen die deutsche Kapitänin Rackete auf morgen vertagt.

Das bedeute, dass sie mindestens bis dahin unter Hausarrest stehe, sagte ein Sprecher der Organisation "Sea Watch" der Deutschen Presse-Agentur. Rackete war am Nachmittag von einem Ermittlungsrichter vernommen worden.



Die Staatsanwaltschaft wirft Rackete nach Angaben ihres Anwalts unter anderem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Rackete hatte die "Sea-Watch 3" mit 40 Migranten an Bord trotz eines Verbots in den Hafen von Lampedusa gesteuert. Dabei war ihr Schiff mit einem Boot der italienischen Behörden zusammengestoßen.



Nach Ansicht der Bundesregierung muss Rackete straffrei bleiben. Außenminister Maas sagte, am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens könne nur ihre Freilassung stehen. Regierungssprecherin Fietz erklärte, Seenotretter sollten nicht kriminalisiert werden. Rettungsaktivitäten müssten aber im Einklang mit geltendem Recht stehen.