Die deutsche Kapitänin Rackete wird noch heute aus Sizilien zurückerwartet.

Sie sei bereits auf dem Weg, erklärte ein Sprecher der Hilfsorganisation "Sea Watch". Weitere Angaben zu Racketes genauen Zielort in Deutschland und zur Ankunftszeit wurden nicht gemacht.



Ein Gericht in der Stadt Agrigent hatte Rackete gestern zum zweiten Mal vernommen. Die italienische Staatsanwaltschaft wirft der Frau unter anderem Beihilfe zu illegaler Einwanderung vor. Rackete hatte Mitte des vergangenen Monats das Schiff "Sea Watch 3" trotz eines Verbots in den Hafen von Lampedusa gesteuert, um 40 aus dem Meer gerettete Migranten an Land zu bringen.