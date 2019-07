Die Staatsanwaltschaft im sizilianischen Agrigent geht gegen die Freilassung der "Sea Watch 3"-Kapitänin Rackete in Berufung.

Wie italienische Medien berichten, will die Anklagebehörde damit erreichen, dass der römische Kassationshof den Umgang mit Flüchtlingsschiffen grundsätzlich klärt.



Gegen Rackete wird wegen Beihilfe zu illegaler Einwanderung ermittelt. Sie hatte Ende Juni gegen den Willen der italienischen Regierung den Hafen von Lampedusa angesteuert und etwa 40 Migranten an Land gebracht. Nach vorübergehender Festnahme befindet sie sich inzwischen nur noch unter Hausarrest.



Ein Sprecher der Hilfsorganisation "Sea Watch" nannte es unwahrscheinlich, dass das Kassationsgericht wieder Haft anordne.



Rackete selbst forderte in der "Bild"-Zeitung, alle in Libyen festsitzenden Flüchtlinge nach Europa zu bringen. Sie sprach von einer halben Million Menschen.