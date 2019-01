Die Migranten an Bord des Rettungsschiffs "Sea-Watch" dürfen an Land gehen.

Italiens Ministerpräsident Conte teilte in Rom mit, es hätten sich sieben EU-Länder - darunter Deutschland - bereit erklärt, die insgesamt 47 Menschen aufzunehmen. Das Schiff einer deutschen Hilfsorganisation hatte die Migranten vor knapp zwei Wochen vor der libyschen Küste an Bord genommen. Italien verweigerte bislang die Einfahrt in einen sizilianischen Hafen.