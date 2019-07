Bundesentwicklungsminister Müller hat eine Reaktion der EU auf die Festnahme der "Sea-Watch"-Kapitänin Rackete in Italien verlangt.

Er erwarte, dass Brüssel ein deutliches Signal sende und die sofortige Freilassung einfordere, sagte der CSU-Politiker der "Passauer Neuen Presse". Die "Sea-Watch"-Kapitänin habe in einer absoluten Notlage gehandelt. Gestern hatte Bundespräsident Steinmeier deutliche Kritik an Italien geübt. Von einem Land, das zu den Gründungsmitgliedern der EU gehöre, könne man einen anderen Umgang mit einem solchen Fall erwarten. Wer Menschenleben rette, könne kein Verbrecher sein, sagte Steinmeier im ZDF. - Die 31-jährige hatte das Schiff mit 40 Migranten an Bord trotz eines Verbots in den Hafen von Lampedusa gesteuert. Ihr drohen in Italien bis zu zehn Jahre Gefängnis.