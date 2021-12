Das Schiff Sea-Watch 3 vor der Küste von Sizilien (Archivbild) (dpa-Bildfunk / AP / Salvatore Cavalli)

Es sei der fünfte Einsatz in drei Tagen gewesen, teilte die Organisation mit. Damit befänden sich inzwischen fast 450 Migrantinnen und Migranten an Bord des Schiffes "Sea-Watch 3", darunter ein zwei Wochen altes Kind. Die italienische Küstenwache teilte mit, dass sie nach zweitägiger Suche ein Flüchtlingsboot an der Küste von Crotone aufgespürt habe. Die 27 Menschen an Bord seien in Sicherheit gebracht worden.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.