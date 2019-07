Die Seenotretter der Organisation Sea Watch fordern eine schnelle politische Lösung für Flüchtlinge, die im Mittelmeer von Schiffen aufgenommen werden.

Ein Sea-Watch-Sprecher sagte in Berlin, es müsse in erster Linie gewährleistet werden, dass die Menschenrechte konsequent eingehalten würden. Eine europäische Lösung wäre schön, aber notfalls solle Deutschland vorangehen.



Heute soll sich entscheiden, ob die Kapitänin der Sea Watch 3, Rackete, aus der Untersuchungshaft in Italien entlassen und nach Deutschland ausgeliefert wird oder ob sie bleiben muss.

Jurist Hein: "Rackete musste Flüchtlinge retten"

Der Mitgründer und Berater des italienischen Flüchtlingsrates, Christopher Hein, sagte im Deutschlandfunk, eine Anklageerhebung sei nicht zu erwarten. Denn Rackete habe gar nicht anders handeln können, als die Flüchtlinge an Bord der "Sea Watch 3" nach Lampedusa zu bringen. Völkerrecht und internationales Seerecht verpflichteten Kapitäne zur Seenotrettung, sagte Hein. Er lehrt an der Universität Rom Jura.



Die Justizbehörden werfen Rackete nach Angaben ihres Anwalts unter anderem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Rackete hatte die "Sea Watch 3" mit 40 Migranten an Bord trotz eines Verbots in den Hafen von Lampedusa gesteuert. Dabei war ihr Schiff mit einem Boot der italienischen Behörden zusammengestoßen.

Flucht über das Mittelmeer hat öfter tödliche Folgen

Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR warnte in der "Rheinischen Post", das Risiko für eine Flucht über das Mittelmeer steige. In diesem Jahr sei jeder 45. Flüchtling auf dem Weg nach Europa über Meer gestorben. Vor vier Jahren war es noch einer von knapp 270.