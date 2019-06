Die EU-Kommission versucht, Aufnahmeländer für die 42 Migranten an Bord des Rettungsschiffs "Sea-Watch-3" zu finden.

Migrationskommissar Avramopoulos appellierte in Brüssel an alle Länder der Europäischen Union, Solidarität zu zeigen. Voraussetzung sei allerdings, dass die Menschen an Land gelassen würden.



Das Schiff war ungeachtet eines Verbots in italienische Gewässer gefahren und liegt nun vor der Küste der Insel Lampedusa. Besatzung und Migranten dürfen nicht von Bord. Das Schiff der deutschen Hilfsorganisation fährt unter niederländischer Flagge.