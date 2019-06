Im Tauziehen um das Flüchtlingsrettungsschiff "Seawatch 3" haben zwei Migranten aus medizinischen Gründen das Schiff verlassen können.

Es handelt sich um einen 19-jährigen Flüchtling, der an starken Schmerzen litt, sowie um dessen jüngeren Bruder. 40 weitere Migranten befinden sich weiterhin an Bord des Schiffes, das vor der italienischen Insel Lampedusa liegt, aber keine Erlaubnis hat, in den Hafen zu fahren.