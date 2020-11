Der Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Fiedler, will für die SPD in den Bundestag.

Er strebe eine Kandidatur im Wahlkreis Mülheim/Essen I im Ruhrgebiet an, sagte er dem "Spiegel". Ende Januar wolle er sich parteiintern den Delegierten stellen.



Fiedler betonte, er wolle, dass die SPD mit dem Bereich Innere Sicherheit wieder Wahlen gewinnen und den Innenminister stellen könne. Bei diesem Thema gebe es momentan in seiner Partei Luft nach oben. Der Polizeigewerkschaftler verlangte, der Staat müsse auch da durchgreifen, wo es schwierig sei, etwa in den Bereichen Organisierte Kriminalität oder Geldwäsche.

