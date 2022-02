Sechs afrikanische Staaten sollen in Zukunft eigenen mRNA-Impfstoff produzieren. (imago images / Sven Simon)

Man unterstütze die Initiative der Weltgesundheitsorganisation, mittelfristig Covid-19-Impfstoffe dort produzieren zu lassen und dem Kontinent einen besseren Zugang zur neuen mRNA-Technologie zu ermöglichen, teilte Entwicklungsministerin Schulze in Berlin mit. Derzeit werde nur ein Prozent der in Afrika verteilten Impfstoffe auch dort hergestellt, sagte die SPD-Politikerin.

Die WHO hatte beim Gipfel der Europäischen und der Afrikanischen Union in Brüssel mitgeteilt, in sechs afrikanischen Ländern solle in absehbarer Zeit patentfreier mRNA-Impfstoff hergestellt werden. Es handele sich um Südafrika, Ägypten, Kenia, Nigeria, Senegal und Tunesien. WHO-Chef Tedros sagte, die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie gefährlich es sei, auf einige wenige Impfstoffhersteller angewiesen zu sein.

