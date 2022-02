Zukünftig soll auch in afrikanischen Ländern Corona-Impfstoff hergestellt werden. (Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa)

Wie die WHO am zweiten und letzten Tag beim Gipfel zwischen der EU und der Afrikanischen Union in Brüssel mitteilte, werden Südafrika, Ägypten, Kenia, Nigeria, Senegal und Tunesien mit der notwendigen Technologie ausgestattet. Zudem sollten diese Staaten Unterstützung bei der Ausbildung entsprechender Fachkräfte erhalten. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie gefährlich es sei, auf einige wenige Impfstoffhersteller angewiesen zu sein, erklärte der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros.

Ein weiteres Thema des Treffens ist heute die Lage in Mali.

Es endet am frühen Nachmittag mit einer Pressekonferenz.

