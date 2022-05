Internationale Geberkonferenz

Geberkonferenz für die Ukraine in Warschau, Polen (Michal Dyjuk/AP/dpa)

Der heutige Tag habe gezeigt, dass die Unterstützung für die Ukraine weitergehe und es keinen Egoismus gebe, sagte Morawiecki zum Abschluss des Treffens in Warschau. Zuvor hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ein neues Hilfspaket der EU im Umfang von 200 Millionen Euro angekündigt. Die Gelder sollen den Menschen in der Ukraine zugute kommen. Nach Angaben der EU-Kommission sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges rund acht Millionen Menschen in der Ukraine auf der Flucht; mehr als 5 Millionen sind ins Ausland geflüchtet.

Nach den Worten von Präsident Selenskyj braucht sein Land für den Wiederaufbau eine moderne Version des Marshall-Plans. Selenskyj hatte zu Beginn der Konferenz per Videoschalte erklärt, für die Rückkehr zu einem sicheren Leben würden Geld, Technologie, Fachleute und Wachstumsperspektiven benötigt. Das werde eine Investition in die Stabilität von ganz Mittel- und Osteuropa sein.

