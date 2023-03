Im Flüchtlingslager Dschenin sollen sechs Palästinenser bei einem israelischen Militäreinsatz getötet worden sein. (JAAFAR ASHTIYEH / AFP)

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, elf weitere Personen seien verletzt worden, zwei schwebten in Lebensgefahr. Ein israelischer Militärsprecher bestätigte den Einsatz. Die Berichte über Tote und Verletzte würden geprüft. Man habe im Flüchtlingslager Dschenin Verdächtige festnehmen wollen, die in den Mord an zwei Israelis vergangene Woche in Huwara verwickelt sein sollen. Die Armee sei auch in Nablus im Einsatz.

