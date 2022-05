Selbstmordattentat

Pakistanische Soldaten in Nord-Waziristan, nahe der Grenze zu Afghanistan (Archivbild) (Farooq Naeem / AFP)

Nach Angaben des Militärs sind unter den Opfern drei Soldaten. Demnach sprengte sich in der Region Nord-Waziristan ein Selbstmordattentäter in der Nähe eines Militärfahrzeugs in die Luft. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.

Die Region an der Grenze zu Afghanistan ist eine frühere Hochburg von Al-Kaida und anderer militanter Islamisten. Dort gab es zuletzt wieder mehr Anschläge auf Sicherheitskräfte. Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im August 2021 intensivierten auch die pakistanischen Taliban ihre Angriffe.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.