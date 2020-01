Der Mann, der in Südtirol in eine Reisegruppe aus Deutschland gefahren ist, war betrunken.

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte er 1,9 Promille im Blut. Erlaubt sind in Italien 0,5 Promille. Laut dem italienischen Sender Rai stammt der Fahrer aus der Region und wurde wegen des Verdachts auf Tötung im Straßenverkehr festgenommen. Ihm drohen bis zu 12 Jahre Haft, mindestens aber acht Jahre.



Bei dem Unfall in der Nacht zu Sonntag wurden nach Angaben der örtlichen Feuerwehr sechs Menschen im Alter von 20 bis 25 Jahren getötet. Alle stammten aus Deutschland. Elf weitere Menschen erlitten teils schwere Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich in Luttach im Ahrntal. Die Reisegruppe war demnach gerade von einem Ausflug zurückgekommen und wartete neben ihrem Bus, um die Straße zu überqueren.



Der Vorsitzende der Südtiroler Landesregierung, Landeshauptmann Kompatscher, sagte, er sei geschockt. Auf einer Pressekonferenz sprach er den Opfern und ihren Angehörigen sein Mitgefühl aus und dankte den 160 Einsatzkräften. Das Auswärtige Amt in Berlin nahm Kontakt zu den italienischen Behörden auf. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich erschüttert. In einer Twitter-Nachricht hieß es, sie trauere mit allen, die Kinder, Geschwister, Freunde verloren hätten.