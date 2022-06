Waffengewalt

Passanten stehen am Tatort in der South Street in Philadelphia (AFP / Kriston Jae Bethel)

Nach Angaben der Polizei wurden eine Frau und zwei Männer getötet. Elf Verletzte würden behandelt. Ein Sprecher teilte mit, zum Zeitpunkt der Tat hätten sich hunderte Menschen in der Straße aufgehalten, in der sich zahlreiche Restaurants und Bars befinden. Auf einem Überwachungsvideo, das die Nachrichtenagentur Reuters auf Echtheit geprüft hat, sind Passanten zu sehen, die in Panik versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Die Ermittler stellten zwei Schusswaffen am Tatort sicher. Festnahmen gab es bislang nicht.

Ein weiterer bewaffneter Angriff wird aus Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee gemeldet. Dort wurden Polizeiangaben zufolge zwei Menschen vor einem Nachtclub erschossen. Eine dritte Person wurde von einem Auto überfahren und getötet, mit dem die Täter flüchteten. Einzelheiten zum Hintergrund konnte die Polizei noch nicht mitteilen.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.