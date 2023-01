Ein sechsjähriger Schüler hat in seiner Grundschule im US-Bundesstaat Virginia auf seine Lehrerin geschossen und sie dabei lebensgefährlich verletzt. (Billy Schuerman / The Virginian-Pi / Billy Schuerman)

Wie die Polizei der Stadt Newport News mitteilte, befindet sich die Pädagogin in einem Krankenhaus und der sechs Jahre alte Schüler in Gewahrsam. Ein Polizeisprecher sagte, es habe sich nicht um einen versehentlichen Schuss gehandelt. Derzeit werde ermittelt, wie die Waffe ins Schulgebäude gebracht wurde. Den Angaben zufolge verfügen die Schulen in dem Bezirk über Metalldetektoren. Die Kinder würden aber nicht täglich kontrolliert.

