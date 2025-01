Früherer US-Präsident

Frühere und ehemalige Mitarbeiter des US-amerikanischen Secret Service begleiten den Leichenwagen des früheren US-Präsidenten Jimmy Carter. (AFP / ALEX BRANDON)

Dort hatte Carter mehr als 80 Jahre seines Lebens verbracht. Eine weitere Station des Trauerkonvois ist Atlanta. Dort war Carter in den 1960er Jahren Senator und später Gouverneur. In Atlanta ist zudem eine private Trauerfeier geplant. Später wird der Sarg Carters in die Hauptstadt Washington gebracht und dort bis zur Beisetzung am Donnerstag aufgebahrt. Der frühere US-Präsident war vor knapp einer Woche im Alter von 100 Jahren gestorben. Der Demokrat stand von 1977 bis 1981 an der Spitze der USA. 2002 wurde er für sein humanitäres Engagement mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

