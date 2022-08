Das nach einem Hydraulikproblem zunächst in den Vereinigten Arabischen Emiraten reparierte Kampfflugzeug traf in Darwin ein, wie die Bundeswehr bestätigte. Die deutsche Luftwaffe nimmt insgesamt mit 250 Soldaten, weiteren vier Transportmaschinen und drei Tankflugzeugen an Manövern teil, an denen sich 17 Nationen beteiligen. Der Indo-Pazifik gilt angesichts der Handelsrouten als bedeutsame Weltregion.