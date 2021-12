Tom Sello. (picture-alliance / dpa / Paul Zinken)

In der Bundesrepublik seien Meinungsäußerungen, Versammlungen und die Gründung von Vereinen möglich - anders als früher in der DDR, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Menschen, die beides gleichsetzten, würden nicht nur die heutigen Verhältnisse verkennen. Sie täten den Menschen Unrecht, die in Diktaturen lebten und unter diesen Verhältnissen litten.

Der Begriff der "Corona-Diktatur" taucht bei Protesten gegen Pandemie-Auflagen immer wieder auf. Bisweilen wird auch die Absetzung der Bundesregierung oder die Überwindung des politischen Systems gefordert.

