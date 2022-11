Jahrestag des Mauerfalls

Evelyn Zupke bei einem Besuch im ehemaligen DDR-Gefängnis in der Keibelstraße. (picture alliance/dpa)

Es beschäme sie zutiefst, wenn sie sehe, was viele der Betroffenen erleben müssten, sagte Zupke dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" anlässlich des 33. Jahrestages des Mauerfalls. Die mehrjährigen Verfahren zermürbten, das müsse sich ändern. Neben zu strengen Regeln beim Nachweis von Ursache und Wirkung beklagte Zupke, dass in den Verfahren immer wieder Akten aus der DDR etwa aus Haftanstalten oder der Jugendhilfe zur Begutachtung von Betroffenen und Entscheidung über ihre Entschädigungsanträge herangezogen würden. Dabei solle sich kein Amt in einer Demokratie in seinen Entscheidungen maßgeblich auf Akten aus einer Diktatur stützen. Zupke ist frühere DDR-Oppositionelle und seit Juni des vergangenen Jahres SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag.

In Berlin findet heute an der Gedenkstätte in der Bernauer Straße die zentrale Veranstaltung zur Erinnerung an den Mauerfall statt.

