Die US-Demokratin Nancy Pelosi hat sich trotz Drohungen aus China mit der Präsidentin von Taiwan, Tsai Ing-wen, getroffen (imago images/ZUMA Wire/Chien Chih-Hung)

China hat die Militärübungen als Reaktion auf den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, in Taiwan begonnen. Dabei soll unter anderem scharfe Munition von großer Reichweite in der Meerenge zwischen Taiwan und Festland-China abgefeuert werden. Die chinesische Luftwaffe schickte etwa 20 Flugzeuge, darunter Kampfjets. Der Grünen-Menschenrechtspolitiker Mijatovic rief zu einer Beruhigung der Situation auf. Die Lage sei heikel und es gehe darum zu deeskalieren, sagte er im Deutschlandfunk. Die Durchführung von Militärübungen so nah an der Grenze zu Taiwan, sei mit dem Risiko verbunden, dass etwas schief gehen könne.

Die US-Spitzenpolitikerin Pelosi hat ihren Taiwan-Besuch inzwischen beendet und wird jetzt in Südkorea erwartet. Bei einem Treffen mit Präsidentin Tsai in Taipeh hatte sie dem Land die uneingeschränkte Unterstützung der USA zugesichert. Man werde Taiwan nicht im Stich lassen, erklärte Pelosi. Die Regierung in Peking hatte ihren Besuch heftig kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.