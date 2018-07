Israels Marine hat nach palästinensischen Angaben erneut ein Schiff mit Hilfsgütern gestoppt, das auf dem Weg zum Gazastreifen war.

Der Sprecher einer Organisation, die sich gegen die Seeblockade einsetzt, sagte, das Boot sei dazu gezwungen worden, Kurs auf den israelischen Hafen Aschdod zu nehmen. Das israelische Militär ließ erklären, man kommentiere keine operativen Einsätze.



Nach Angaben der Initiatoren fährt das Schiff unter norwegischer Flagge und hat 22 Personen aus 16 Ländern an Bord. Diese wollen unter anderem Medikamente in den Gazstreifen bringen



In diesem Jahr hatte es bereits ähnliche Vorfälle gegeben, zuletzt Anfang Juli.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.