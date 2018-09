In Duisburg haben gestern etwa 800 Menschen an einer Kundgebung für die Seenotrettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer teilgenommen.

Dazu aufgerufen hatte das Aktionsbündnis "Seebrücke". Die Demonstranten forderten, das Sterben von Migranten im Mittelmeer müsse enden. Zudem prangerten sie an, dass Seenotretter kriminalisiert und bei ihren Einsätzen behindert würden. Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche in Duisburg erklärten, man kämpfe für Humanität und wolle Leben retten. Sie hatten zur Unterstützung der Aktion aufgerufen.



Auch in Düsseldorf und in Köln fanden gestern Kundebungen für die Seenotrettung statt. Eine ähnliche Aktion ist heute in Hamburg geplant.