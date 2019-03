Tausende Menschen sind für die Aufnahme von Geflüchteten, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden, auf die Straße gegangen.

Unter dem Motto "#SeehoferWegbassen" forderten sie "sichere Häfen" und "solidarische Städte". Zudem wollten sie Stellung gegen den "tödlichen migrationspolitischen Kurs der Bundesregierung" beziehen. Begleitet wurden die Kundgebungsteilnehmer von Lautsprecherwagen mit wummernden Bässen. Aufgerufen zu den Protesten hatte unter anderem die Bewegung "Seebrücke". Die Aktionen fanden in mehreren Städten statt. Die größte war in Berlin. Die Organisatoren sprachen hier von 6.000 Teilnehmern, die Polizei zählte etwas weniger.



Hintergrund ist das geplante sogenannte Geordnete-Rückkehr-Gesetz von Bundesinnenminister Seehofer. Zahlreiche Protestplakate richteten sich gegen den CSU-Politiker. Das Gesetz schränke Rechtsstaatlichkeit, faire Verfahren und gesellschaftliches Engagement ein, hieß es im Protestaufruf. Schon bei zu geringer Kooperation sollten Geflüchtete in reguläre Gefängnisse gesteckt werden können.



Nach Darstellung von Unionsvertretern soll mit dem Gesetz unter anderem die Vorbereitungshaft vor Abschiebungen für Gefährder, Terrorverdächtige und Identitätstäuscher ausgeweitet werden. Für Straftäter, die nicht abgeschoben werden können, sind elektronische Fußfesseln, räumliche Beschränkungen und Meldepflichten geplant. Im April will Seehofer es im Kabinett vorgelegen.