Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet heute im österreichischen Seefeld in die Vorbereitung für die Fußball-Europameisterschaft.

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw absolviert dort bis zum 6. Juni ein Trainingslager, das von einem Testspiel am 2. Juni gegen EM-Teilnehmer Dänemark in Innsbruck unterbrochen wird. Auftaktspiel der Deutschen bei der EM ist dann die Partie gegen Weltmeister Frankreich am 15. Juni in München.

