Bundesinnenminister Seehofer hat die islamischen Gemeinden in Deutschland aufgefordert, sich schrittweise von ausländischen Geldgebern zu lösen und auch die Ausbildung von Predigern selbst zu "stemmen". Zum Auftakt der 4. Deutschen Islam-Konferenz in Berlin betonte der CSU-Politiker außerdem: "Muslime gehören zu Deutschland."

Sie hätten die gleichen Rechte und Pflichten wie alle Bürger in Deutschland. Daran könne es "keinen vernünftigen Zweifel" geben, erklärte Seehofer. Zu Beginn seiner Zeit als Bundesinnenminister hatte er mit dem Satz "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" eine Kontroverse ausgelöst. Diese Aussage wiederholte er nicht, verwies aber auf die christliche und jüdische Prägung Deutschlands (Audio-Link).



Die für ihn derzeit zentrale Frage sei, wie ein Islam in Deutschland gefördert werden könne, "der in unserer Gesellschaft verwurzelt ist", sagte der CSU-Politiker. Er unterstrich sein Ziel, ausländische Einflüsse auf deutsche Moschee-Gemeinden durch eigene Strukturen zu ersetzen, auch bei der Ausbildung von Imamen.



Seeofer kündigte an, Förderprogramme für Integrationsprojekte der Moscheegemeinden auszubauen. Kooperation könne aber nur im Rahmen der freiheitlichen demokratischen Grundordung stattfinden. Der Rahmen des Grundgesetzes bilde die Grenze. Die in Deutschland tradierte Lebensweise müsse von allen geachtet und gewertschätzt werden, forderte der Innenminister. Das gelte auch für den Kampf gegen Antisemitismus.



Der Vorsitzende Zentralrats der Muslime, Mazyek, hatte bereits vor Beginn der Konferenz dazu aufgerufen, sich zu den demokratischen Grundwerten zu bekennen.



Das Vorstandsmitglied al-Mousllie sprach sich im Deutschlandfunk für einen Islam deutscher Prägung aus. Seine Organisation sei immer daran interessiert, einen Islam zu haben, der unabhängig von politischen Beziehungen zu anderen Ländern sei. Er warb für eine Anerkennung des Islams als Religionsgemeinschaft. Dadurch würde es möglich, in den Moscheen ohne aus dem Ausland bezahlte Imame auszukommen, so der Vorsitzende des Zentralrats-Landesverbandes Niedersachsen.



Die Berliner Anwältin und Moscheegründerin Ates hat sich für mehr Pluralität in der Deutschen Islam-Konferenz ausgesprochen. Der Islam sei eine sehr individualistische und basisdemokratische Religion, die keine Ordination, keine Hierarchien und keinen Papst kenne, sagte Ates im Deutschlandfunk. Die in der Konferenz vertretenen Verbände nähmen jedoch arrroganterweise für sich in Anspruch, alle Muslime zu vertreten. Sie sei nicht dafür, die Verbände auszuschließen, es sei denn, sie seien aus dem Ausland finanziert und gesteuert, betonte die Juristin.