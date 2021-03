Bundesinnenminister Seehofer hält ein generelles Ausreiseverbot verfassungsrechtlich derzeit nicht für möglich.

Dies habe eine Prüfung seines Ministeriums ergeben, sagt Seehofer in Berlin. Für einen solchen Schritt gebe es hohe rechtliche Hürden. Generell empfehle er aber, derzeit von Urlaubsreisen abzusehen - auch zum eigenen Schutz.



An die Länder appellierte Seehofer, die zur Pandemiebekämpfung getroffenen Absprachen einzuhalten. Man habe es mit einem hochgefährlichen Virus zu tun. Deshalb müsse man mit aller Konsequenz und rigoros die Infektionsquellen aufspüren und die Ketten unterbrechen.



Der Innenminister warb zudem erneut für mehr Klarheit und Verlässlichkeit bei der Virusbekämpfung. Bei der notwendigen Gesetzesänderung wären die Länder durch den Bundesrat voll beteiligt. Es gebe auch in der Bevölkerung den Wunsch, dass die Vorgaben einheitlicher sein sollten, meinte Seehofer.

