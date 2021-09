Die deutschen Sicherheitsbehörden haben nach Angaben von Bundesinnenminister Seehofer seit dem Jahr 2000 mehr als 20 Terroranschläge verhindert.

Es bestehe weiterhin die Gefahr von Anschlägen in Deutschland, sagte der CSU-Politiker der Funke-Mediengruppe. Seehofer äußerte sich anlässlich des 20. Jahrestags der Terroranschläge in den USA. Details nannte er nicht. Einem Bericht des "Tagesspiegels" zufolge hält das Bundesamt für Verfassungsschutz rund 2.000 Islamisten in Deutschland für besonders gefährlich. Behördenchef Haldenwang sagte, diesen Menschen traue man potenziell Terror bis hin zu Anschlägen zu.

