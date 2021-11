Eine Sprecherin von Präsident Lukaschenko hatte zuvor mitgeteilt, es befänden sich 7.000 Migranten im Land, von denen die Regierung von Belarus 5.000 in ihre Heimatländer zurückbringen werde. (Archiv) (Ramil Nasibulin/BelTA/AP/dpa )

Eine Sprecherin von Präsident Lukaschenko hatte zuvor mitgeteilt, es befänden sich 7.000 Migranten im Land, von denen die Regierung von Belarus 5.000 in ihre Heimatländer zurückbringen werde. Für die übrigen 2.000 wolle Bundeskanzlerin Merkel mit der EU über die Schaffung eines "humanitären Korridors nach Deutschland" verhandeln. Die EU hat hochrangige Gespräche mit der Führung in Belarus allerdings abgelehnt. Verhandlungen mit dem Lukaschenko-Regime kämen nicht in Frage, hieß es in Brüssel.

Heute hatte der Irak mit der angekündigten Rücknahme von Flüchtlingen begonnen. Wie das Konsulat des Landes in Russland mitteilte, haben sich 430 Iraker für zwei Flüge am heutigen Nachmittag angemeldet. Die Maschinen würden von Minsk mit Zwischenlandung in Erbil nach Bagdad fliegen.

