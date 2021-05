Bundesinnenminister Seehofer hat ein striktes Durchgreifen bei Angriffen auf jüdische Einrichtungen in Deutschland angekündigt.

Wer antisemitischen Hass verbreite, werde die Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen, sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". Deutschland dürfe kein Rückzugsraum für Terroristen sein. Aufgrund der anhaltenden Übergriffe und anti-israelischen Demonstrationen bot Seehofer zudem den Polizeibehörden der Länder personelle und materielle Unterstützung durch den Bund an.



Gestern hatte es in zahlreichen deutschen Städten israel-kritische Proteste gegeben. In Berlin-Neukölln wurde eine pro-palästinensische Kundgebung wegen des Verstoßes gegen Infektionsschutzregeln aufgelöst. Es kam zu Ausschreitungen. Auch in Mannheim wurde die Polizei nach der Auflösung einer israel-kritischen Kundgebung nach eigenen Angaben mit Steinen beworfen. In Köln, Frankfurt am Main und Hamburg wurden ebenfalls Demonstrationen beendet.

