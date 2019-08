Bundesinnenminister Seehofer kritisiert es, dass syrische Asylbewerber nach ihrer Flucht zu privaten Zwecken zeitweise in ihre Heimat zurückkehren.

Seehofer sagte der "Bild am Sonntag", wer als Flüchtling regelmäßig Urlaub in Syrien mache, könne sich nicht ernsthaft darauf berufen, dort verfolgt zu werden. Diesen Menschen müsse man den Flüchtlingsstatus entziehen. Wie viele Personen das betreffen könnte, blieb offen.



Seehofer bezog sich offenbar auf Menschen, die nach der Flucht aus dem Bürgerkriegsland in ihre Heimat reisen, um dort unter anderem Verwandte zu besuchen.



Der Minister betonte, wenn dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Reisen in das Herkunftsland bekannt würden, werde in der Behörde sofort ein Widerruf des Flüchtlingsstatus geprüft.