Bundesinnenminiser Seehofer geht davon aus, dass in Deutschland binnen zehn Jahren gleichwertige Lebensverhältnisse herrschen.

Dies gelte nicht nur für die ostdeutschen Bundesländer, sondern auch für strukturschwache Regionen in anderen Teilen Deutschlands, sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". Dazu müsse vor allem die Infrastruktur verbessert werden, damit jeder dort leben könne, wo er möchte. Schulen, Krankenhäuser und Arbeitsplätze müssten in erreichbarer Entfernung liegen. Seehofer verwies darauf, dass der Bund viele Behörden und Institutionen in die neuen Bundesländer ansiedele, so etwa eine Polizeischule im sächsischen Görlitz.



Seehofer äußerte sich mit Blick auf den 29. Jahrestag der deutschen Einheit. Die zentrale Feier dazu findet heute in Kiel statt. Daran nehmen unter anderen Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzlerin Merkel sowie Bundestagspräsident Schäuble und Verfassungsgerichtspräsident Voßkuhle teil. Zu dem seit gestern laufenden Bürgerfest in Kiel werden eine halbe Million Besucher erwartet.



Seehofer würdigte den Beitrag der Ostdeutschen zum Mauerfall: "Vor dem Mut der Ostdeutschen verneige ich mich! Wir verdanken den Mauerfall diesen Menschen, die bei der friedlichen Revolution eine riesige Courage bewiesen haben" Durch die Überwindung der deutschen Teilung könnten heute alle Deutschen in Freiheit in einem geeinten Europa leben.

Laschet: "Müssen das Trennende überwinden"

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet (CDU) hat zum Tag der Deutschen Einheit dazu aufgerufen, mutig für den Zusammenhalt Deutschlands einzutreten. "Vor drei Jahrzehnten haben wir eindrucksvoll erlebt, wie Mut Menschen verbinden und ein Land einen kann. Ohne den Mut der Menschen damals wäre Deutschland heute nicht das, was es ist", erklärte Laschet laut vorab veröffentlichter Mitteilung. Diesen Mut müssten die Menschen erhalten und das Gemeinsame betonen. Auch Laschet nimmt an den offiziellen Feierlichkeiten und dem Bürgerfest zur Wiedervereinigung in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt teil.