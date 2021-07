Bundesinnenminister Seehofer hat angesichts der Debatte über das EM-Finale an die Gesellschaft appelliert, entschiedener gegen Diskriminierung und Rassismus vozugehen.

Auch die künftige Regierung sowie der Bundestag dürften in ihren Bemühungen nicht nachlassen, sagte der CSU-Politiker in Berlin anlässlich der Vorstellung des Berichts der Unabhängigen Kommission Antiziganismus. Die Bekämpfung von Rassismus jeder Art sei wichtig und notwendig für den inneren Frieden im Land. Leider sei es so, dass man sich dem Thema nur dann zuwende, wenn etwas passiere. Nach einer kurzen Diskussion gingen die Menschen wieder schnell zur Tagesordnung über, erklärte Seehofer. Dabei müssten Politik und Gesellschaft immer wachsam bleiben und derartige Strömungen nachhaltig bekämpfen.

