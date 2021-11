Mirgranen an der polnisch-belarussischen Grenze. (www.imago-images.de)

Er werde Gespräche mit der dortigen Regierung führen, kündigte der CSU-Politiker in Berlin an. Die Reise solle klar zum Ausdruck bringen, dass Deutschland solidarisch zu Polen stehe. - Belarus hatte heute früh offenbar damit begonnen, Migranten von der polnischen Grenze an einen anderen Ort zu bringen. Der stellvertretende polnische Innenminister Wasik sagte in Warschau, er habe entsprechende Informationen erhalten. Demnach werden bislang am Grenzübergang bei Kuznica campierende Migranten mit Bussen fortgebracht. Staatsnahe belarussische Medien veröffentlichten Videos, in denen mehrere Fahrzeuge zu sehen sind. Nach Schätzungen des polnischen Grenzschutzes halten sich bei Kuznica rund 2.000 Flüchtlinge auf. Die Regierung in Warschau und die EU werfen dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, als Vergeltung für Sanktionen Menschen aus Krisenregionen an die Grenze zu bringen.

