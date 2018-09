Die neu konzipierte Islamkonferenz soll im November erstmals zusammenkommen.

Bundesinnenminister Seehofer sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, er habe darüber bereits mit dem Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Mazyek, gesprochen. Unterredungen mit den anderen Dachverbänden seien geplant. Seehofer fügte hinzu, die neue Konferenz solle sich künftig stärker praktischen Fragen der Integration widmen - etwa, wie das alltägliche Miteinander am Arbeitsplatz oder in Sportvereinen funktioniere.



Nach den Plänen des Bundesinnenministers sollen die Teilnehmer der Runde anders als bisher von Mal zu Mal wechseln. Feste Mitgliedschaften wird es voraussichtlich nicht mehr geben.



Die Islamkonferenz war im Jahr 2006 vom damaligen Innenminister Schäuble ins Leben gerufen worden. Das Gesprächsforum soll die Integration voranbringen sowie den Austausch zwischen Staat und Muslimen verbessern.