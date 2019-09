Bundesinnenminister Seehofer will die Präsenz der Bundespolizei an allen deutschen Grenzen verstärken.

Er habe angewiesen, die Schleierfahndung an allen Binnengrenzen zu intensivieren, sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag". Die Präsenz von Polizisten im Grenzraum solle spürbar erhöht werden, um unerlaubte Einreisen und Schleusungskriminalität zu bekämpfen. Am Mittwoch hatte Seehofer angekündigt, die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze über den 11. November hinaus für sechs weitere Monate zu verlängern.